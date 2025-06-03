Bm Güvenlik Konseyi’nde 5 Yeni Üye

YENİ GEÇİCİ ÜYELER BELİRLENDİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 2026-2027 yılları arasında görev yapacak olan 5 tane yeni geçici üye belirlendi. BM Genel Kurulu, bu üyeleri seçmek için oylama gerçekleştirdi. Genel Kurul salonunda yapılan gizli oylamada Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Latvia ve Liberya, konseyin geçici yeni üyeleri olarak seçildi.

GÖREV PERİYODU VE ÜYELİK DURUMU

Belirtilen ülkeler, 1 Ocak 2026’dan itibaren 2 yıl süreyle konseyde görev alacak. 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi, 5 daimi üye ve 10 geçici üye ile faaliyet gösteriyor. Geçici üyeler ise 2 yıllık bir süre için seçilebiliyor.