BM Güvenlik Konseyi, UNIFIL Süresini Uzattı

BM GÜVENLİK KONSEYİ’NDEN UNIFIL MİSYONUNA DESTEK

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) misyonunun süre uzatımını oybirliğiyle 2026 yılının sonuna kadar gerçekleştiriyor. Kurulduğu 1978 yılından bu yana bölgede görev yapan bu misyon, Lübnan’ın İsrail ile olan güney sınırında devriye görevini sürdürüyor.

GÖREV SÜRESİ SONRASI PLANLAR

UNIFIL’in görev süresinin sona ermesinin ardından bir yıl boyunca “düzenli ve güvenli bir şekilde geri çekilme” süreci başlayacak. Bu süreç, bölgedeki güvenliğin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.