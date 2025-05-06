BM, Hindistan Ve Pakistan Arasındaki Çatışmaya Tahammül Edemez

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN CİDDİ AÇIKLAMALAR

BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü Stephane Dujarric, dünyanın Hindistan ve Pakistan arasındaki olası bir askeri çatışmaya tahammül edemeyeceğini vurguladı. Dujarric, Salı günü gerçekleştirilen basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: “Genel Sekreter, Kontrol Hattı ve uluslararası sınır boyunca Hindistan’ın askeri operasyonları konusunda çok endişeli. Her iki ülkeden de azami askeri kısıtlama çağrısında bulunuyor. Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmaya tahammül edemez.”

ASKERİ OPERASYONLARA DİKKAT ÇEKİYOR

Dujarric, Hindistan’ın askeri hareketliliklerinin endişe yarattığını belirterek, bu duruma yönelik uyarılarda bulundu. Her iki ülkenin de olası bir çatışmadan kaçınması gerektiğini vurgulayan Dujarric, “Askeri kısıtlamalara uyulması önemli” dedi.

ULUSLARARASI CEMAATİN ROLÜ

Dünyanın, bu iki ülkedeki gerilimi izlemeye devam ettiğini ve barışçıl bir çözüm beklediğini ifade eden Dujarric, uluslararası toplumun da bu duruma dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Her iki tarafın diyalog yoluyla sorunları çözmesi gerektiği mesajını yineledi.