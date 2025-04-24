BM, Hindistan ve Pakistan’daki gerginliği izliyor

BM’DEN TARAFLARA İTİDAL ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde meydana gelen terör saldırısının arkasından Hindistan ile Pakistan arasında tırmanan gerginliğin “yakından ve derin endişeyle” izlendiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in taraflarla doğrudan bir iletişimi olmadığını, ancak durumu dikkatle izlediğini ifade etti.

TERÖR SALDIRISI BİNLERCE CAN ALDI

Dujarric, birçok sivilin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırısını kınadıklarını belirterek, “Hem Pakistan hem de Hindistan’a azami itidal çağrısında bulunuyoruz.” diye konuştu. Tarafların durumu daha da kötüleştirecek adımlardan kaçınmasının önemini vurgulayan Dujarric, tüm sorunların iki taraflı angajmanla barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Pahalgam’DA KANLI GÜN

22 Nisan’da Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Saldırının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan’daki resmi ziyaretini keserek acil olarak Yeni Delhi’ye döndü. Modi’nin başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katıldığı bir güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği bildirildi. Hint yetkililer, saldırganların “Pakistan’dan geldiği” yönünde suçlamalarda bulundular.

HİNDİSTAN’DAN YENİ ADIMLAR

Hindistan, son olayla birlikte “İndus Suları Anlaşması”nı askıya aldı. Ayrıca, Yeni Delhi’de bulunan Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terketmelerini istedi ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya aldığını, daha önce verilmiş tüm vizelerin de iptal edildiğini duyurdu.