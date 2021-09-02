BM: İklim felaketleri 5 kat arttı

Birleşmiş Milletler, yayınladığı raporda son 50 yılda yaşanan hava felaketlerinin beş kat arttığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz 50 yılın karşılaştırıldığı iklim ve hava felaketleri üzerine yeni bir rapor yayımladı. 50 yıl öncesine göre günümüzde hava felaketlerinin dört ila beş kat arttığı bildirilirken, can kayıplarının ise azaldığını aktardı. 11 binden fazla olayın incelendiği çalışmada, iklim felaketlerinin 1970’lerde, küresel olarak yaklaşık 175 milyar dolara mal olduğunu ancak 2019 yılında bu rakamın 1,38 trilyon dolara yükseldiği aktarıldı.

Birleşmiş Milletler, yaşanan iklim felaketleri üzerine geçtiğimiz 50 yılı karşılaştıran yeni bir rapor yayımladı.

BM hava ajansı tarafından yapılan çalışmada, son 50 yılda hava felaketlerinin dünyayı dört ila beş kat daha sık etkilediği aktarıldı.

Felaket sayılarının 4 ila 5 kat artmasına rağmen, daha az can kaybına neden olduğu aktarılan raporda, bununla birlikte verdikleri maddi hasarın 7 kat daha fazla olduğu vurgulandı.

1970’lerde veya 80’lerde yaşanan felaketlerde ortalama 170 kişinin hayatını kaybettiği BM hava ajansı, bu sayının günümüzde azaldığının altını çizdi.

Belçika’daki Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi’nden alınan verileri kullanan raporda, 1970’lerde dünyada yılda ortalama 711 hava felaketi yaşandığı, 2000’den 2009’a kadar bu rakam yılda 3 bin 536’ya günde ise 10’a ulaştığının altı çizildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün geçtiğimiz 50 yılda yaşanan 11 binden fazla hava felaketini incelediği araştırma ile ilgili konuşan genel sekreteri Petteri Taalas, “Sıcak hava dalgaları, sel olayları, kuraklık ve son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri’nde Louisiana ve Mississippi’yi vuran Ida gibi yoğun tropik fırtınalar. İyi haber şu ki, artan sayıda felaket yaşamaya başladığımızda zayiat miktarını en aza indirebildik” diye konuştu.

Taalas, “Kötü haber ise ekonomik kayıplar çok hızlı büyüyor ve bu büyümenin devam etmesi bekleniyor” dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü genel sekreteri, “İklim değişikliği nedeniyle daha fazla iklimsel uç noktalar göreceğiz ve iklimdeki bu olumsuz eğilimler önümüzdeki on yıllar boyunca devam edecek” şeklinde konuştu.

Raporda 50 yıllık hava felaketleri sırasında çoğu ölüm ve hasar yaratan fırtınalar, sel ve kuraklık incelenirken, özellikle 2021 yılında Almanya’daki sel felaketi, Akdeniz’deki sıcak hava dalgası ve ABD’nin eş zamanlı olarak güçlü Ida Kasırgası ve kuraklığın kötüleştirdiği orman yangınları tarafından etkilenmesiyle birlikte, küresel olarak felaketle dolu bir yaz yaşandığı vurgulandı.