BM ile kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çatısı altında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Göç Gözden Geçirme Forumu’na katılmasının ardından temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “New York’taki temaslarımızı Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurul Başkanı kardeşim Abdulla Shahid ile görüşerek tamamladık” dedi.