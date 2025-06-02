Bm Ilo 113. Konferansı Cenevre’de Başladı

BM ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI CENEVRE’DE BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafında düzenlenen 113. Uluslararası Çalışma Konferansı, İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Toplantının açılışında, ILO Genel Direktörü Gilbert Houngbo söz aldı.

DAHA VERİMLİ BİR ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Houngbo, toplantıya katılan 187 ülkenin temsilcilerine ve binlerce delegesine “daha verimli” bir örgütlenme için çağrıda bulundu. Kurumun harcamalarını azaltması ve daha güçlü hale gelebilmesi için sert tedbirlere ihtiyaç olduğunu da belirtti. “İstihdam, ekonomik ilerlemenin aktif bir bileşeni olmalı.” diyerek, ILO’nun “insan merkezli” hareket ettiğini vurguladı. İşçi haklarının korunmasının önemine dikkat çeken Houngbo, “Bu eylem, ekonomik ilerlemenin önüne geçmemeli.” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN ÖNEMLİ KONULAR

Toplantıda çalışma ortamındaki biyolojik tehlikelerden işçilerin korunması, işçi hakları, gayrı resmi ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişi teşvik edecek yenilikçi yaklaşımlar gibi önemli konular masaya yatırılacak. Türkiye, 13 Haziran’a kadar sürecek olan bu toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından temsil edilecek.