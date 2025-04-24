BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Kınadı

BM İNSAN HAKLARI YÜKSEK KOMİSERİ’NİN KINAMASI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Hindistan’ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan şiddet dolu silahlı saldırıyı sert bir şekilde kınıyor. Türk, bu olayla alakalı olarak X platformunda da bir paylaşımda bulundu. “Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesi yakınlarında gerçekleşen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyorum.” diyen Türk, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

FAİLLER YARGILANMALIDIR

Türk, yaptığı açıklamada “Failler uluslararası standartlara uygun olarak yargılanmalı. İnsan hakları her türlü yanıtın merkezinde olmalıdır.” değerlendirmesini yaptı. Hindistan’ın yönetiminde bulunan Cammu Keşmir’in Pahalgam bölgesinde, 22 Nisan tarihli olayda silahlı kişilerin turistlere ateş açması sonucunda 26 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.