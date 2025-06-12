Bm İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Saldırıları Açıkladı

İSRAİL ORDUSU SALDIRILARI KILIYOR

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, İsrail ordusunun Batı Şeria’nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına Kurban Bayramı tatili sırasında yoğun saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu saldırılar kapsamında İsrail, 58 bina için yıkım emri çıkarıyor.

BİNA YIKIMLARI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı, haziran ayında açıklanan rakamların üzerine çıkarak, otuzdan fazla binanın yıkıldığını duyuruyor.