Bm, Iom’dan Kınama Açıklaması Geldi

BM, SUDAN’DA YAŞANAN SALDIRIYI KINIYOR

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Sudan’da gerçekleşen ve 5 BM personelinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı şiddetle kınıyor. IOM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu konuda duyduğu üzüntüyü ifade etti.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERİ UNUTMAYACAK

Paylaşımda, “Bu korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve meslektaşlarına en içten taziyelerimizi iletiyoruz” ifadeleri yer aldı. BM, dün Sudan’ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kuma bölgesinde gerçekleştirilen insani yardım konvoyuna yönelik düzenlenen bu saldırıda 5 personelin hayatını kaybettiğini resmi olarak duyurdu.