BM: İsrail ve Lübnan savaş istemiyor

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü, İsrail ve Lübnan gerilimi hakkında açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü, İsrail ve Lübnan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin yayınladığı açıklamasında iki ülkenin de savaş istemediğini belirtti.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü, İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro’nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, “İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi.” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, “Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz.” denildi.