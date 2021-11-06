BM: Kanıtlar insanlığa karşı suç işlendiğini gösteriyor

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar’da insanlığa karşı işlenmiş suçlara dair kanıtlar olduğunu duyurdu.

Koumjian, daha önce nefret söylemini yaymakla suçlanan sosyal medya platformu Facebook’tan, Myanmar Bağımsız Soruşturma Mekanizması ile daha fazla bilgi paylaşımında bulunmasını beklediklerini belirterek, diğer kuruluşlara da kendileriyle kanıt teşkil edecek bilgi paylaşımı çağrısı yaptı.

Myanmar ordusu, 2020’deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

BM’ye göre, Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000’in üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM’ye göre, 25 Ağustos 2017’den sonra Arakan’dan kaçmak zorunda kalan ve Bangladeş’e sığınan 700 binden fazla mülteci bulunuyor. Kamplardaki mültecilerin yarısını ise çocuklar oluşturuyor.