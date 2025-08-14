BM, Lampedusa’daki Gemi Kazasında 27 Ölüm

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN AÇIKLAMA

BM, İtalya’nın Lampedusa Adası açıklarında meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 27’ye yükseldiğini duyuruyor. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Lampedusa Adası açıklarında mülteci taşıyan gemiye dair bir açıklama yapıyor. Grandi, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 27’ye ulaştığını bildirmekte.

Grandi, 2025 yılında Orta Akdeniz’de 700’den fazla mülteci ve düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini aktarıyor. Bu durumun önüne geçmek için denizde kurtarma, güvenli yollar, geçiş ülkelerine yardım gibi temel nedenleri ele alan tüm müdahalelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.