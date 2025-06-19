Bm Mülteciler Yüksek Komiseri Açıklama Yaptı

SURİYE’DEKİ DÖNÜŞLER VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad’ın devrildiği Aralık 2024 tarihinden itibaren iki milyon Suriyelinin evlerine döndüğünü belirtiyor. Grandi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında Suriye’ye yapacağı ziyaretten önce, X hesabında paylaştığı mesajında “Aralık’tan bu yana iki milyonun üzerinde Suriyeli yerinden edilmiş kişi ve mülteci evlerine geri döndü… Bölgede artan gerilimlere rağmen umut verici bir işaret” dedi.

Lübnan ziyaretinde ise “Yeni bir istikrarsızlık ve göç dalgasına değil, siyasi çözümlere ihtiyacımız var” diyen Grandi, açıklamalarını bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde yapıyor. Özellikle İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Suriye’de rejim çökmesi ve yeni bir istikrarsızlık yaşanması konusunda endişeler artıyor. Geçen yılın sonunda, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki silahlı muhalifler, yaklaşık on gün süren çatışmaların ardından başkent Şam’a ulaştı ve Beşar Esad, 8 Aralık 2024 tarihinde Rusya’ya kaçtı.

GÖNÜLLÜ DÖNÜŞLERİN ARTIK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beşar Esad’ın devrilmesinden bu yana Türkiye’den kendi ülkelerine gönüllü dönen Suriyelilerin sayısının 273 bini geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler, Suriye’nin 14 yıllık iç savaş sonrasında yeniden inşasının maliyetinin 400 milyar doları bulabileceğini öngörüyor. Bu durum, ülkenin geleceği için önemli bir konu haline geliyor.