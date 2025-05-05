BM, Nijerya’ya Acil Yardım İlân Etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACİL YARDIM ÇAĞRISI YAPIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya’nın şiddet olaylarının yoğunlaştığı kuzeydoğu bölgesinde gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanması için yaklaşık 160 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Temsilcisi Trond Jensen, yaptığı açıklamada 15 yıldan fazladır süren Boko Haram kaynaklı güvenlik krizi nedeniyle ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 2 milyondan fazla insanın insani yardıma muhtaç hale geldiğini ifade etti.

KUZEYDOĞU NİJERYA’DA EN KÖTÜ İNSANİ KRİZ

Jensen, BM’nin Nijerya’nın kuzeydoğusunda son 5 yıl içinde en kötü insani kriz ile karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu çerçevede bölgedeki gıda ve sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için yaklaşık 160 milyon dolarlık acil yardım çağrısında bulundu. Bölgedeki durumun “acil” olduğunu vurgulayan Jensen, “Bu durum acil. Desteğe şimdi ihtiyacımız var, gelecek hafta ya da gelecek ay değil. Ne kadar çaresiz bir durumla karşı karşıya olduğumuzu kelimelerle anlatamam.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR İÇİN ACİL DESTEK GEREKEN BİR KONU

Jensen, bölgede 600 bini çocuk olmak üzere toplam 2 milyon kişinin beslenme ve sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu çocukların gerekli tedavi hizmetlerine erişememeleri halinde hayatlarını kaybedebileceği konusunda uyardı.