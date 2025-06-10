Bm’nin Filistin Raportörü Türkiye’ye çağrı yaptı

FRANCESCA ALBANESE’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya üzerinden Gazze’deki ablukayı aşmayı amaçlayan bir grup aktivisti taşıyan Madleen teknesi ile ilgili bilgiler paylaştı. Albanese, İsrail ordusunun çelik taşıdığı iddia edilen ve Mersin limanında demirleyen Vela isimli gemiyle ilgili olarak da Türkiye’ye çağrı yaptı. Albanese, “Vela gemisinin Türk makamları tarafından incelenerek İsrail’e ulaşmasının engellenmesini” istedi ve şu ifadeleri kullandı: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.”

VELA GEMİSİNİN DURUMU

Albanese, “Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor.” diyerek, ablukayı aşmayı hedefleyen yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlallerin durdurulması için devletlerin tüm işbirliklerine son vermeleri gerektiğini vurguladı. Türk makamlarına bu gemiyi ve yasadışı yükünü soruşturmaları konusunda çağrıda bulunan Albanese, “Eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye” davet etti ve “Birlikte başarabiliriz” dedi.

FRANCESCA ALBANESE KİMDİR?

Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze’ye yönelik saldırıların “soykırım” niteliği taşıdığına dair değerlendirmeleriyle uluslararası alanda önemli bir dikkat topluyor. Uluslararası hukuk uzmanı olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğine dikkat çekmişti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunduğu raporlarda İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardım erişimini engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçladı.

Albanese’nin açıklamaları, İsrail hükümeti ve bazı Batılı siyasetçiler tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğunu öne sürerek BM’ye görevden alınması çağrısında bulundu. ABD Kongresi’nden bazı üyelerin de benzer suçlamaları yöneltmesi sonucunda, çok sayıda insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden bazı temsilciler, Albanese’nin uluslararası hukuka dayanan çalışmalarının hedef alındığını belirterek ona destek verdiler. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığına dair küresel bir tartışma başlattı.