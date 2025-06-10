BM’nin Özel Raportörü Francesca Albanese, Türkiye’ye çağrı yaptı

FRANCESCA ALBANESE’DEN GAZZE AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler’in işgal altındaki Filistin topraklarından sorumlu Özel Raportörü Francesca Albanese, sosyal medya platformu üzerinden Gazze’deki ablukayı delmeyi hedefleyen bir grup aktivisti taşıyan Madleen adlı tekneye dair bir paylaşım gerçekleştirdi. Albanese, bu paylaşımında Türk limanında demirleyen Vela isimli geminin, İsrail ordusuna çelik taşıdığı iddialarına da değinerek Ankara’ya çağrıda bulundu. Albanese, Türk yetkililerden Vela gemisinin incelenmesini talep ederek bu geminin İsrail’e ulaşmasının engellenmesini istedi. Albanese’nin ifadeleri şunlardı: “Dün gece İsrail, Madleen adlı gemiye el koyarak, Gazze’de açlığa mahkûm edilen Filistinlilere bebek maması götüren sivilleri kaçırdı. Bu olay, İsrail’in Gazze’yi yok etmeye yönelik süregelen saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti. Bugün The Ditch tarafından sağlanan bilgilere göre, şu anda Türkiye’de demirleyen #VELA gemisi, bir soykırımın ortasında İsrail Askeri Sanayii (IMI) için çelik taşıyor. Abluka, yardımların kriminalize edilmesi ve diğer ihlaller dahil İsrail’in suçlarını durdurmak ve karşı çıkmak için, devletlerin ticari, diplomatik, akademik vb. tüm alanlardaki işbirliğine son verme yönündeki yasal yükümlülüklerine uymaları her zamankinden daha acil bir hale gelmiştir. Türk makamlarını, bu gemiyi ve yasa dışı yükünü soruşturmaya ve eğer doğrulanırsa İsrail’e ulaşmasını engellemeye çağırıyorum. Birlikte başarabiliriz.”

ALBANESE’NİN PROJELERİ VE TARTIŞMALARI

Francesca Albanese, Birleşmiş Milletler’in Filistin Özel Raportörü sıfatıyla, Gazze’ye yönelik saldırıları “soykırım” olarak nitelendirmesiyle uluslararası arenada dikkat çekiyor. Uluslararası hukuk alanında uzman olan Albanese, Mart 2024’te yayımladığı “Anatomy of a Genocide” başlıklı raporunda, İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarının Roma Statüsü ve Soykırım Sözleşmesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtmişti. Albanese, BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunmuş olduğu raporlarda İsrail’i sivil altyapıyı hedef almak, yardımlara erişimi engellemek ve halkı zorla yerinden etmekle suçlıyor. Albanese’nin beyanları ve görev süreci, İsrail hükümeti ile bazı Batılı siyasetçiler tarafından şiddetli bir biçimde eleştirildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, onun “taraflı” ve “antisemitik” olduğu yönünde BBC’ye yaptığı açıklamaların ardından BM’ye görevden alınması için çağrıda bulundu. Bazı ABD Kongresi üyeleri de Albanese’ye benzer suçlamalar yöneltti. Ancak çok sayıda insan hakları örgütü, akademisyen ve BM içinden bazı temsilciler Albanese’nin uluslararası hukuka dayanan çalışmalarının hedef gösterilerek saldırıya uğradığını belirterek ona destek verdi. Bu tartışmalar, BM’nin İsrail-Filistin çatışmasındaki rolü ve tarafsızlığı üzerine daha geniş çaplı bir küresel tartışmayı da tetikledi.