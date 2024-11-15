BM Raporu: İsrail’in Eylemleri Soykırıma Uygun

BM ÖZEL KOMİTESİ İNCELEMELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) Özel Komitesi, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü savaşı “soykırım” ile uyumlu buldu. Ekim 2023 ile Temmuz 2024 dönemine ait incelemelere dayanan raporda, Gazze’deki kitlesel sivil kayıplar ve Filistinlilere “kasıtlı” olarak dayatılan koşullar nedeniyle İsrail’in eylemlerinin soykırım tanımına uyduğu vurgulandı.

İNSANİ YARDIMLARIN ENGELLENMESİ

Raporda, İsrail’in kasıtlı olarak Gazze Şeridi’ne yapılacak insani yardımları engellediği, açlığı bir silah olarak kullandığı ve sivil kayıplar konusunda kayıtsız davrandığı ifade ediliyor. Komiteye göre, “savaşın başlamasından bu yana İsrail’in Filistinlileri gıda, su ve yakıt da dahil olmak üzere hayatta kalmak için gereken temel malzemelerden mahrum bırakması” bu eylemlerin soykırım niteliği taşıdığını gösteriyor.

SOYKIRIM TANIMININ KULLANIMI

“Soykırım” terimi, BM’ye bağlı kuruluşlar tarafından İsrail’in Gazze’deki eylemlerini tanımlarken sıkça kullanılmıyor. Ancak açıklanan raporlar bu durumun değiştiğini gösteriyor. 23 Ekim’de yine BM Özel Komitesi tarafından yayımlanan raporda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik politika ve uygulamalarının soykırım özellikleriyle tutarlı olduğuna dikkat çekilmişti.

İKİ MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Bu bağlamda, iki milyon kişinin yerinden olması durumu da raporlarda belirtiliyor. Gazze’deki bu olaylar, uluslararası alanda ciddi tepkilere yol açmaya devam ediyor.