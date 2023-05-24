BM: Rusya-Ukrayna savaşında 8 bin sivil öldü

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa dair açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşa dair açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat 2022-21 Mayıs 2023 arasında, Ukrayna-Rusya savaşında 8 bin 895 sivilin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun geniş çaplı saldırısının başladığı 24 Şubat 2022’den 21 Mayıs 2023’e kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) ülkede 8 bin 895 sivilin öldüğünü ve 15 bin 117 sivilin de yaralandığını kaydetmiştir” denildi.

UKRAYNA VE RUS KONTROLÜNDEKİ YERLERİN VERİLERİ PAYLAŞILDI

OHCHR, 21 Mayıs itibarıyla Ukrayna ve Rusya’nın kontrolündeki bölgelerdeki sivil kayıplarını detaylı şekilde paylaştı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna’nın kontrolündeki bölgelerde 6 bin 910 sivil hayatını kaybederken, 12 bin 414 sivil de yaralandı. Rusya kontrolündeki bölgelerde ise 1985 sivil yaşamını yitirirken, 2 bin 703 sivil de yaralandı.

1-21 MAYIS ARASINDA 133 CAN KAYBI

Öte yandan, 1-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında 133 sivil hayatını kaybetti. Bu sivillerden 76’sının erkek, 38’inin kadın, 4’ünün erkek ve 1’inin ise kız çocuğu olduğu bildirildi. Hayatını kaybeden 14 sivilin ise cinsiyeti tespit edilemedi.

Bu tarihler arasında 466 kişi yaralandı. Yaralılar arasında ise 182 erkek, 116 kadın, 15 erkek çocuğu, 7 kız çocuğu ve 146 cinsiyeti belirlenemeyen yetişkin bulunuyor.