BM, Sudan’da 5 personel kaybettiklerini duyurdu

SUDAN’DA BM İNSANİ YARDIM KONVOYUNA SALDIRI

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan’da gerçekleşen bir saldırıda 5 BM personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bu durumu günlük basın toplantısında duyurdu. Dujarric, Kuzey Darfur’daki Kuma civarında BM insani yardım konvoyunun hedef alındığını belirtti. Olayda bir Sudan vatandaşı olan 5 personelin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

KORKUNÇ ŞİDDETE EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINAMA

Dujarric, “Sudan’ın kıtlıktan etkilenen bölgelerindeki savunmasız çocuklara ve ailelere ulaşmaya çalışırken hayatlarını riske atan insani yardım personeline yönelik bu korkunç şiddet eylemini elbette en güçlü şekilde kınıyoruz.” sözlerini aktardı. Duyurulan insani yardım konvoyunun 15 kamyondan meydana geldiği ve Port Sudan’dan aldığı yardım malzemelerini dağıtmak amacıyla El Fashir’e götürüldüğü bilgisi de verildi. Dujarric, “Muhtemelen dron kullanıldı.” diyerek hava saldırısında birçok aracın da yandığını ifade etti.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRENLER HENÜZ BİLİNMİYOR

Dujarric, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin henüz net olmadığını belirtti. Olayın soruşturulması, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı ve yalnızca Sudan’da değil, ihtiyaç duyulan her yerde insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.