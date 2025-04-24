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Bm Sudan Temsilcisi Guterres’in Mesajını İletti

BM TEMSİLCİSİ GÖRÜŞME YAPTI

BM Sudan Özel Temsilcisi Ramtane Lamamra, Sudan’daki çatışmaların azaltılması amacıyla dün Sudan Geçici Egemenlik Konseyi Başkanı General Abdülfettah Burhan ile bir araya geldi. Görüşme sırasında Lamamra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sudan’daki BM barış misyonuna dair mesajını aktardı.

BARİŞ MESAJI VURGULANDI

Lamamra, BM’nin insani yardım ve barışçıl çözümlere yönelik çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı. “Birleşmiş Milletler, insani destek ve istenilen barışçıl çözüme yönelik çabalar alanında görevlerini yerine getirmek için çalışmaya devam edecek” dedi. Bu açıklama, uluslararası toplumun Sudan’daki barış sürecine olan katkısını artırmayı hedefliyor.

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