BM, Suriye’de 1,9 Milyon Geri Dönüş Belirtti

SURİYE’DE GERİ DÖNÜŞ SAYISI ARTIK 1,9 MİLYONU GEÇTİ

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Suriye’de 8 Aralık 2024’te Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle birlikte geri dönen Suriyelilerin sayısının yaklaşık 1,9 milyona ulaştığını bildirdi. Göç Örgütü, Suriye’deki durumla ilgili yeni bir rapor yayımladı. Raporda, “Suriye’nin toparlanmasına yardımcı olmak için uluslararası desteğe kritik olarak ihtiyaç duyuluyor” ifadesine yer verildi. Ekonomik fırsatlar ve temel hizmetlerin eksikliği, Suriyelilerin geri dönüşünde karşılaştıkları en büyük zorluklar arasında gösterildi.

HİZMETLERDEKİ EKSİKLİKLER GERİ DÖNÜŞÜ ENGELLİYOR

Raporda, birçok kişinin elektrik, temiz su ve sağlık hizmetlerine güvenli bir şekilde erişemediği vurgulandı. Ayrıca, resmi belgeler eksikliğinin geri dönenlerin temel hizmetlere erişimlerini veya konut ve arazileri talep etmesini engellediği belirtildi. Ülke içinde veya dışında mülteci olarak yaşayan 1,87 milyon yerinden edilmiş Suriyelinin geri döndüğü kaydedildi. Tarımsal faaliyetlerin ve yerel pazarların yeniden canlanması için çaba sarf edildiği, ancak geçim kaynaklarının yetersiz olduğu ve barınakların yeniden inşasının yavaş ilerlediği ifade edildi.

IOM GENEL DİREKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ

IOM Genel Direktörü Amy Pope, Suriyelilerin “dirençli ve yenilikçi” olduğunu belirtti. Pope, “Suriyelilerin toplumlarını ve hayatlarını yeniden inşa etmek için önemli yardıma ihtiyaçları var. Suriyelilerin istikrar ve ilerleme yolunda olan bir ülkeye geri dönmelerini sağlamak, ülkenin geleceği için kritik öneme sahip” değerlendirmesinde bulundu. IOM verilerine göre, 2024 yılının Ocak ayından bu yana 1,3 milyondan fazla yerinden edilmiş Suriyeli evlerine dönerken, yurt dışından Suriye’ye dönen mülteci sayısının ise 730 bine ulaştığı bildirildi.