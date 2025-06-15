BM, Taraflara Çatışmayı Durdur Çağrısı Yaptı

BM’DEN ÇATIŞMALARA SON ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, İsrail ve İran arasında süren karşılıklı saldırıların devam etmesi üzerine taraflara çatışmaları sona erdirme çağrısında bulundu. BM İran Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu zor ve belirsiz zamanda İran halkının yanındayız” ifadesine yer verdi. Açıklama, çatışmaların siviller ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARI KABUL EDİLEMEZ

Açıklamada, İsrail’in İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının kabul edilemez olduğuna ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğine dikkat çekildi. Ayrıca sorunların yalnızca diyalog aracılığıyla çözülebileceği ifade edildi. “BM Genel Sekreteri’nin de dediği gibi: ‘Artık bu tırmanış yeter. Durma zamanı. Barış ve diplomasi galip gelmeli”’ denilen açıklamada, BM tüm tarafları çatışmadan uzaklaştırmaya ve diyalog yolunu seçmeye devam etmeye çağırıyor.