Bm Temsilcisi Pedersen, Yaptırımları Destekledi

PEDERSEN’DEN TRUMP’A DESTEK

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamalarını olumlu karşıladı. Pedersen, bu konuda yazılı bir açıklama yaptı ve Trump’ın yaptırımlarla ilgili ifadelerinin sürekli yaptığı anlamlı eylem çağrısıyla tutarlı olduğunu vurguladı.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Yaptırımların kaldırılması gerektiğine dikkat çeken Pedersen, “Bu, sağlık ve eğitim dahil temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak, Suriye ekonomisini canlandırmak, bölgeden anlamlı desteği açığa çıkarmak, birçok Suriyelinin ülkelerini yeniden inşa etmek ve ulusal bir çabaya aktif olarak katkıda bulunmasını sağlamak için hayati önem taşıyor.” şeklinde konuştu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLACAK

Suudi Arabistan’da resmi ziyaretlerde bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri hatırlatarak Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurdu. Ayrıca, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması talimatını vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı yaratacağını ifade etti.