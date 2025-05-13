Bm Temsilcisi, Trump’ın Açıklamalarından Memnun

BM TEMSİLCİSİNDEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaları olumlu bir şekilde karşıladığını duyurdu. Pedersen, konu hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması konusundaki açıklamalarının, bu alanda sürekli yaptığı anlamlı eylem çağrısıyla uyumlu olduğunu ifade etti.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Pedersen, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Bu, sağlık ve eğitim dahil temel hizmetlerin sunulmasını sağlamak, Suriye ekonomisini canlandırmak, bölgeden anlamlı desteği açığa çıkarmak, birçok Suriyelinin ülkelerini yeniden inşa etmek ve ulusal bir çabaya aktif olarak katkıda bulunmasını sağlamak için hayati önem taşıyor.” şeklinde görüş bildirdi.

TRUMP’IN ZİYARETİ VE AÇIKLAMALARI

Suudi Arabistan’da resmi ziyaretlerde bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeleri hatırlatarak Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı. ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması konusunda talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç fırsatı sunacağını belirtti.