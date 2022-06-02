BM ‘Turkey’ ismini değiştirdi

Birleşik Milletler, Ankara’nın talebinin ardından yabancı dillerde ‘Turkey’ ismini Türkiye olarak değiştirdi.

Türkiye’nin yabancı dillerde ‘Turkey’ olarak kullanılan ülke adı ‘Türkiye’ olarak değiştirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin yabancı dillerdeki isminin “Türkiye” olarak değiştirilmesine yönelik Genel Sekreter Antonio Guterres’e gönderdiği mektubu aldıklarını söyledi.

Dujarric, ülke isminin değiştirilmesinin mektubun alındığı andan itibaren geçerli olduğunu belirtti.

Bakan Çavuşoğlu da Twitter’dan “Ülkemizin marka değerini yükseltmek için sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde başlattığımız süreç nihayete eriyor. BM Genel Sekreteri’ne bugün gönderdiğim mektupla ülkemizin BM nezdinde yabancı dillerdeki adını da “Türkiye” olarak tescil ediyoruz.” paylaşımında bulunmuştu.