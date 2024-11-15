“BM Türkiye Temsilcisi Ahonsi: 10 Kişiden 1’i Aç Uyuyor”

BM’İN 79. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Birleşmiş Milletler’in (BM) 79. kuruluş yıl dönümü, Ankara’da yapılan görkemli bir resepsiyonla kutlandı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi’nin ev sahipliğinde CerModern’de gerçekleşen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Ahonsi, BM Antlaşması’nın 79 yıl önce yürürlüğe girmesinin hala dünya için önemli bir rehber niteliği taşıdığını ifade etti. Ahonsi, bu antlaşmanın krizlere karşı dayanışmayı ve bölünmelere karşı birliği teşvik ettiğine dikkat çekerek küresel sorunların karmaşık yapısını vurguladı.

KÜRESEL AÇLIK SORUNU GÜNDEME GELDİ

Babatunde Ahonsi, günümüzde giderek derinleşen çatışmalar ve kutuplaşmalar arasında, 2024 yılına yaklaşmamıza rağmen ciddi bir küresel açlık sorununun devam ettiğini belirtti. “Bolluk içindeki dünyada her 10 kişiden biri aç uyuyor” diyerek, bu utanç verici durumu gıda güvensizliği olarak tanımladı. Ayrıca, iklim krizinin hızlanması ve yeni teknoloji gelişimlerinin artışıyla beraber Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda gerilemeler yaşandığını aktardı. Bu zorlu koşullarda Birleşmiş Milletler’in küresel sorunların çözümündeki vazgeçilmez platform olma rolünü koruduğu ortaya çıktı.

KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM YOLU

Ahonsi, savaşların yıkıcı etkileri, iklim krizi, artan eşitsizlikler ve yapay zekanın getirdiği zorluklar gibi karmaşık sorunların, tek bir ülkenin çözmesi için çok büyük olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler’in çok taraflı iş birliği anlayışının, bu küresel meselelerin çözümünde kritik bir rol oynadığını dile getirdi. Resepsiyon, dünya sorunları hakkında farkındalığı artırırken, uluslararası dayanışmanın önemini yeniden gözler önüne serdi.