Bm, Unrwa’ya Yardım Dağıtım Mekanizması Yetersiz

UNRWA’DAN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’nde, İsrail ve ABD güdümlü yardım dağıtım mekanizmasının bölgedeki acil insani ihtiyaçları yeterince karşılayamadığını belirtti. UNRWA Gazze Direktörü Sam Rose, yaptığı yazılı açıklamada “Gazze’deki mevcut dağıtım yolları, özellikle hasta, yaşlı ve yaralılar için acil insani ihtiyaçları karşılamıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, BM’nin 7 günlük ateşkes sürecinde yardımları güvenli ve geniş kapsamlı bir şekilde ulaştırabildiğini vurguladı.

GIDA DAĞITIMI VE ACİL İHTİYAÇLAR

Rose, “UNRWA olarak biz, dünyadaki en büyük sürekli gıda dağıtım operasyonunu yürütüyoruz. Yardım malzemeleri hazır, ancak acil olan ihtiyaç bu yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. Kaybedecek zamanımız yok” açıklamasında bulundu. Gazze’de 2 Mart’tan bu yana derinleşen açlık krizine dikkat çeken Rose, UNRWA’nın güvenli ve engelsiz şekilde yardım ulaştırabilmesi için yetkilendirilmesi çağrısında bulundu.

BM raporlarına göre, İsrail, insani yardımlara yönelik sınır kapılarını kapatarak kasıtlı bir şekilde açlığa yol açıyor ve bu yolla Filistinlileri zorla yerinden etmeyi hedefliyor. İsrail, 27 Mayıs’tan bu yana Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla, BM gözetimi dışında yardımların dağıtımına başlamıştı. Ancak bu yardımlar, güney Gazze’de kurulan “güvenli bölgelerde” kontrolsüz bir şekilde dağıtıldığı için sık sık izdihama ve İsrail askerlerinin sivil halka direkt ateş açmasına neden oldu.

KAYIPLAR VE SALDIRILARIN SONUCU

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen salıdan itibaren yardım noktalarında İsrail ateşi sonucu 52 Filistinli yaşamını yitirdi, 340 kişi yaralandı. Böylece yardım alanları, İsrail’in saldırıları nedeniyle “kitlesel kıyım tuzaklarına” dönüştü. İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin tam desteğiyle Gazze’de sürdürdüğü saldırılar sonucu çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 178 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. En az 11 bin kişi kayıp ve yüz binlerce sivil yerinden edilmiş durumda.