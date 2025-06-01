BM Ve AI, Macron’a Tepki Gösterdi

GAZZE’DE BATI’NIN GÜVENİRLİĞİ

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ve Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’yi terk edersek, inanılırlığımızı kaybederiz” sözlerine tepki gösterdi. İki yetkili, Batı’nın güvenilirliğini çoktan kaybettiğini belirtti. Albanese ve Callamard, Macron’un bu açıklamaları üzerine X hesaplarında önemli yorumlar paylaştı.

BATI’NIN SERBEST GEÇİŞ HAKKI

Albanese, “Batı, İsrail’e onlarca yıldır tanıdığı serbest geçiş hakkıyla güvenilirliğini feda etti” diyerek, durumun trajik bir yanını ifade etti. “Özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin evrensel değerler olduğu Batı’da milyonlarca insan acı çekiyor. Geriye tek bir yol kalıyor: İsrail’e yaptırım uygulamak ve işgal altındaki Filistin topraklarında koruma gücü bulundurmak” ifadelerini kullandı.

GÜVENİRLİĞİN KAYBI

Callamard, Macron’un sözlerine atıfta bulunarak, “Ciddi misiniz? Güvenilirlik 19 ay önce, Batı’nın İsrail’in Gazze’deki soykırımına suç ortaklığı yapması ya da eylemsiz kalması sonucunda kaybedildi ve yeniden kazanılması için kelimelerden çok daha fazlası gerekecek” dedi.

MACRON’UN AÇIKLAMALARI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Singapur ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Gazze’yi terk edersek, İsrail’e sınırsız geçiş hakkı tanırsak, inanılırlığımızı kaybederiz.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Macron, ayrıca Gazze’de ateşkese ve acil insani yardıma ihtiyaç olduğunu vurguladı ve Filistin devletinin tanınması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.