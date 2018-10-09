BM’den Kaşıkçı kararı

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giden ve daha sonra kendisinden karar alınamayan Cemal Kaşıkçı ile ilgili açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu: Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili S.Arabistan ve Türkiye hızlı soruşturma yönetmeli.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, “Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçının ortadan kaybolmasından çok ciddi endişe duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

BM, aynı açıklamada Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin bir an önce ortaya çıkarılması için Türkiye ve Suudi Arabistan’a çağrı yaparak, hızlı bir soruşturma yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

NTV