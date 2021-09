BM’den Taliban açıklaması

Birleşik Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban hakkında konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres, Taliban’a yönelik BMGK yaptırımlarının kaldırılmasına ilişkin, Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulmasının olumlu olacağını ve hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması gerektiğini söyledi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık basın toplantısında dünyanın sorunları ve BM’nin bu sorunları çözmek için verdiği mücadele ve çalışmalarını değerlendirdi. Guterres, dünyanın herkes için daha da tehlikeli bir hale geldiğini belirterek, “Dünyamız yeni bir anormalliğe doğru hızla ilerliyor” dedi. Guterres, Afganistan’ın geleceğinin, Taliban’ın uluslararası taahhütlerini yerine getirip getirmemesine bağlı olduğunu söyledi.

Guterres, BM genel merkezinde düzenlenen yıllık basın toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. BM Genel Sekreteri Guterres, Afganistan’daki son durum, iklim değişikliğiyle küresel mücadele, insan hakları, dünyada devam eden çatışmalar ve küresel teröre kadar çok farklı konularda sorulan sorulara yanıt verdi.

YANLIŞ YÖNDE İLERLİYORUZ

Guterres, “Şu andaki ortak gündemimiz, dünyamızın nerede olduğunu ve onu düzeltmek için ne yapmamız gerektiği. KOVID-19 salgını 4 milyondan fazla can aldı, hala her gün yaklaşık on bin kişiyi öldürüyor ve bir avuç zengin ülke aşı stoklarken yeterli aşısı olmayan ülkelerde virüs yayılıyor. İklim değişikliği yüzünden yaşanan çöküş, nükleer savaş tehditleri, insanların yaşam tehlikeleri dünyamız için aşırı riskler oluşturuyor. Eşitsizlik, ayrımcılık ve adaletsizlik insanları sokağa çıkarırken, komplo teorileri ve yalanlar toplumlarda derin bölünmeleri körüklüyor. Yoksulluk, açlık ve cinsiyet eşitsizliği, onlarca yıllık düşüşün ardından yeniden yükseliyor. Dünyamız yeni bir anormalliğe doğru hızla ilerliyor, daha kaotik, daha güvensiz, herkes için daha tehlikeli bir hale dönüşüyor. Yanlış yönde ilerliyoruz ve şu anda çok önemli bir andayız. Şimdi yaptığımız seçimler bizi çöküşe ve sürekli krizlerle dolu bir geleceğe doğru bir yola sokabilir ya da daha yeşil ve daha güvenli bir dünyaya ulaşmamızı sağlayabilir” dedi.

AŞI ÜRETİMİ KATLANMALI

BM Genel Sekreteri şu andaki en önemli konunun salgına verilecek ortak mücadele olduğunu belirterek, “Salgını insanlığa daha fazla zarar vermeden sona erdirmek için dayanışma ve ortak çıkarımız için birlikte hareket etme şansımız var. Umuyorum ki Genel Kurul’da aşı üreten veya üretebilecek ülkeler ile ‘Dünya Sağlık Örgütü’ ve mali kuruluşlar arasında ortak bir mücadele gücü kurup aşı üretimini en az iki katına çıkartabiliriz. 2022’nin ilk yarısında aşıların dünya nüfusunun yüzde 70’ine ulaşmasını sağlanmalı” dedi.

TALİBAN İLE ETKİLİ BİR İLETİŞİM KURULMALI

Guterres bir gazetecinin, “Afganistan’daki durumla nasıl başa çıkılacağı konusunda ortak bir zemin bulma şansı var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bildiğiniz gibi, çeşitli konularda bazı farklı pozisyonlar oldu, ancak ortak mesaj bir temel uzlaşı konusundaki fikirlerimde ısrar ediyorum. Hepimizin aynı fikirde olduğu ve herkesin aynı mesajı iletmesi çok önemli olacak. Afgan halkının barış içinde yaşamasını istiyoruz. Afganistan hükümetinin ülke nüfusunun farklı düşüncelerini temsil eden kapsayıcı bir hükümet olmasını istiyoruz. Afganistan’ın bir daha asla terörist sığınağına dönüşmesini istemiyoruz. Temel insan haklarının korunmasını, kadın ve kız çocuklarının haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz. Afganistan’ın uluslararası ilişkilerde yapıcı bir rol oynamasını istiyoruz. Hepimizin istediği bu. Taliban’la etkili bir şekilde ilişki kurabilmesi önemlidir. BM 1947’den beri Afganistan’da. BM’nin şu anda çaresiz durumda olan bir halk için kilit bir rolü var. Taliban ile mutlaka temas kurulmalı” dedi.

TALİBAN’IN TUTUMU ÖNEMLİ

Guterres, “BM Güvenlik Konseyi, aralarında geçici hükümette yer alan bakanların da olduğu Taliban mensuplarına yönelik yaptırımları kaldırmalı mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Öncelikle şu an Afganistan’da kapsayıcı bir hükümet kurulması olumlu olacaktır ve bu hükümetin uluslararası taahhütlerine saygı duyması, terör, insan hakları konusundaki endişelerimizi gidermesi göz önünde bulundurulmalı. Tüm bunlar uluslararası toplumun Afganistan ile ilişkilerinin normalleşmesini sağlar. Bunlar birbiriyle bağlantılı ve nasıl gelişeceğine bağlı. Şu anda Taliban’la angajman gerekli ve insani yardımlar kesinlikle önceliğimiz. BM Güvenlik Konseyi, elbette kararlarını gözden geçirmek zorunda kalacak ve bunu Afganistan’daki durumun nasıl gelişeceğini göz önünde bulundurarak yapacaklarını düşünüyorum. İktidarların zorla ele geçirildiği tehlikeli bir trend başlıyor.”