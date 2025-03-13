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BMG Sekreteri Guterres’ten Ateşkes Yorumu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİNDEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Ukrayna arasındaki müzakereler sonrasında alınan 30 günlük ateşkes kararını olumlu buluyor. Guterres, bu adımın adil bir barış sürecini başlatma umudunu taşıdığını belirtiyor.

UKRAYNA’NDAN ATEŞKES KABULÜ

Ukrayna, Salı günü Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde ABD heyeti ile yaptığı görüşmeler neticesinde, Washington’un önerdiği “30 günlük acil geçici ateşkesi” kabul etti. Bu gelişme, bölgedeki çatışmaların sona ermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Xinhua muhabirleri, olaylara ilişkin Beijing’den bilgi aktarıyor.

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