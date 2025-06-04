BMGK, ABD Veto Etti. 14 Evet Oy

ATEŞKES KARARINA ABD VETOSU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) Gazze’de ateşkes sağlanması için sunulan karar tasarısı, Hamas’ı kınamadığı gerekçesiyle ABD tarafından veto edildi. BMGK, geçici 10 üye (E10) tarafından imzalanan tasarının grup koordinatörü Slovenya tarafından sunulmasıyla toplandı. İnsani durumu gerekçe gösteren ateşkes tasarısıyla ilgili oylamada, ABD veto hakkını kullandı. Gazze’deki sivillere acil müdahale öneren tasarıya, yapılan oylamada 14 evet oyuna karşılık veto hakkı bulunan ABD tarafından red edildi.

ABD’NİN VETO KARARI AÇIKLAMASI

ABD Temsilcisi Dorothy Shea, veto kararına gerekçe olarak, “Bu karara karşı çıkmamız sürpriz olmamalı. İçerdiği, içermediği ve ileri sürülme biçimi için kabul edilemez.” ifadelerini kullandı. Shea, “ABD, Hamas’ı kınamayan hiçbir önlemi desteklemeyeceğini açıkça belirtti.” diye de ekledi. Slovenya’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Zbogar, ABD’nin veto kararını değerlendirirken, “Karar kabul edilmedi. Ancak 14 evet oyu güçlü bir mesaj taşıyor.” dedi. Zbogar, ABD’nin veto kararıyla Konsey’in harekete geçmesinin engellendiğini vurguladı ve “Uluslararası toplumu 80 yıldır yönlendiren kurallardan vazgeçmek ile veto hakkı arasında bir tercih yapmak durumunda kaldığımızda insanlığı seçtik.” şeklinde konuştu.

KARARIN İÇERİĞİ VE ULUSLARARASI HUKUK VURGUSU

Zbogar, BMGK içindeki farklı duruşların farkında olduklarını, bu nedenle taslak kararda sadece insani duruma odaklandıklarını belirtti. “Konsey’in engelsiz insani erişim ve açlıktan ölen sivillere yiyecek ulaştırılması için bu acil talep etrafında birleşmesi gerektiğini düşündük.” diye ekledi. Slovenya Temsilcisi, sivilleri aç bırakmanın, onlara “muazzam” acılar çektirmenin “insanlık dışı ve uluslararası hukuka aykırı” olduğunu ifade ederek, “Hiçbir savaş hedefi böyle bir eylemi haklı çıkaramaz. Bunun ortak anlayışımız olduğunu umduk ve bekledik.” sözlerini aktardı.

GAZZE’DE ACİL MÜDAHALE İHTİYACI

Tasarı, BMGK’nın geçici 10 üyesi tarafından sunulmuştu. Gazze’ye acil müdahaleyi öneren bu tasarı, BMGK başkanlığına dün sunulmuş ve oylama için talep edilmişti. Tasarıda, mart ayında İsrail’in saldırılarını tekrar başlatmasıyla Gazze’deki sivil halkın durumunun daha da kötüleştiğine dikkat çekilmişti. E10 grubu, kıtlık riski dahil, Gazze’deki durumla ilgili “ciddi endişelerini” dile getirerek tüm tarafların uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaları gerektiğini yeniden teyit eden bir taslak karar hazırladıklarını belirtmişti. Tasarıya imza atan ülkeler arasında, E10 koordinatörü olan Slovenya’nın yanı sıra Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Panama, Pakistan, Güney Kore, Sierra Leone ve Somali bulunuyor.