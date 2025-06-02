Bmgk Başkanlığı, Guyana’ya Geçti

GÜNEY AMERİKA’DAN BMGK BAŞKANLIĞI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) haziran ayı dönem başkanlığı, Güney Amerika ülkesi Guyana’ya geçti. Ülkenin BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues-Birkett, başkanlıkları süresince BMGK’nın programını duyurmak için bir basın toplantısı düzenliyor. Rodrigues-Birkett, bir ay boyunca çatışma bölgelerinde özellikle çocukların korunması, çatışmaların önlenmesi ve genel olarak barış ile güvenlik konularına yoğunlaşacaklarını ifade ediyor.

FİLİSTİN KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

Filistin’deki gelişmelere dair bir soru üzerine Rodrigues-Birkett, “Guyana, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin kurucu üyelerinden biridir. Dolayısıyla bu konudaki savunuculuğumuz, işgalin yanlış olduğuna, sömürgeleştirmenin yanlış olduğuna ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının kullanılması gerektiğine olan inancımıza dayanmaktadır,” şeklinde yanıt veriyor. Ayrıca, bu ay New York’ta gerçekleşecek Filistin devletiyle ilgili konferansın, iki devletli çözümde ilerleme sağlanmasına yardımcı olmasını umut ettiklerini belirtiyor. “Bir halkın vatanı yoksa güvenlik garantisi olamaz ve bu şiddet döngüsü devam eder,” diyor.

GÜVENLİK KONSEYİ’NDE DEĞİŞİM

BMGK Başkanlığı, temmuz ayında Guyana’dan Pakistan’a geçecek. Bu geçiş, uluslararası meselelerin değerlendirilmesi ve çözülmesine yönelik farklı bakış açıları sunma imkanı yaratacak.