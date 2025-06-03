BMGK’da Bahreyn, Kolombiya, Kongo, Letonya, Liberya seçildi

BM GÜVENLİK KONSEYİNE GEÇİCİ ÜYELİK SEÇİMİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki (BMGK) oylama sonucunda Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, 1 Ocak 2026’dan itibaren iki yıllık bir dönem için BM Güvenlik Konseyi’ne geçici üye olarak seçildi. Bu seçimle birlikte, 2026 ve 2027 yıllarında BM Güvenlik Konseyi’nde temsil edilecek beş yeni geçici üye ülke belirlendi.

SEÇİM SONUÇLARI

Bu yıl seçilen Bahreyn, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Letonya ve Liberya, kendi bölgesel gruplarında rakipsiz aday olarak öne çıktı. Adayların, BM Genel Kurulu’ndaki 193 ülkenin üçte ikisinin oyunu alması gerektiği belirtiliyor. Oylama sonuçlarına göre, Bahreyn 186 oy, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 183 oy, Liberya 181 oy, Kolombiya 180 oy ve Letonya 178 oy aldı. Seçilen ülkeler, mevcut dönemi sona eren Cezayir, Sierra Leone, Güney Kore, Guyana ve Slovenya’nın yerini alacak.

GEÇİCİ ÜYELiK YAPISI

BM Güvenlik Konseyi, beş daimi üyesi olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD’nin yanı sıra 10 geçici üyeden oluşuyor. Geçici üyeler, coğrafi temsile göre bölgesel gruplardan seçiliyor ve her yıl beş yeni üye bu göreve katılıyor.

GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA BAERBOCK SEÇİLDİ

Dün gerçekleştirilen ayrı bir oylamada, Almanya’nın eski Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, eylül ayında başlayacak olan 80. oturum için Genel Kurul Başkanı olarak seçildi. Bu, BM Genel Kurulu’ndaki önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.