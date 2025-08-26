BmgK, Guterres’in Filistinlileri Kınadı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN ŞİDDET KINAMASI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze’nin Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’ne yaptığı saldırılarda Filistinlilerin yaşamını yitirmesini şiddetle kınıyor. Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric, pazartesi günü gerçekleştirilen basın toplantısında saldırıda hayatını kaybedenler arasında sivillerin yanı sıra sağlık personeli ve gazetecilerin de olduğunu belirtti.

SAĞLIK PERSONELİ VE GAZETECİLERİN RİSKLERİ

Dujarric, “Dehşet verici son can kayıpları, sağlık personeli ve gazetecilerin bu acımasız çatışmanın ortasında hayati önem taşıyan görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları aşırı riskleri gözler önüne seriyor. Genel Sekreter, sağlık çalışanları ve gazeteciler de dahil olmak üzere sivillerin her zaman korunması ve saygı görmesi gerektiğini vurgulamaktadır.” dedi. Ayrıca, Guterres, bu can kayıplarıyla ilgili vakit kaybetmeksizin tarafsız bir soruşturma başlatılması çağrısında da bulundu.

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Sözcü, Guterres’in sağlık personeli ve gazetecilerin uluslararası insani hukuka uygun şekilde, herhangi bir müdahale, tehdit ya da zarar görmeden temel görevlerini yerine getirebilmeleri gerektiğini yinelediğini aktardı. Dujarric, Guterres’in acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması, insani yardımların Gazze genelinde engelsiz bir şekilde erişilebilir olması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısını da yinelediğini dile getirdi.