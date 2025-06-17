Bmgk Kararıyla Malvarlığı Serbest Bırakıldı

BMGK KARARIYLA MALVARLIĞI DONDURULAN ŞAHIS

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı karar doğrultusunda, “A-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı” olduğu iddiasıyla daha önce mal varlığı dondurulan bir kişinin durumu güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, BMGK’nın 1267, 1988, 1989 ve 2253 sayılı kararları kapsamında belirtilen kişi, kuruluş veya organizasyonların mal varlıklarının dondurulmasına dair 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararındaki 1 sayılı listede değişiklik yapıldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, “A-DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler” başlıklı listede yer alan “Hajjaj Bin Fahd Al Ajmi” isimli şahsa ait mal varlığının dondurulmasına ilişkin hükümler kaldırıldı. Bu karar, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 5’inci maddesine dayanarak alındı.