BmgS, Uribe’ye Yapılan Saldırıyı Kınadı

BM GENEL SEKRETERİ’NDEN KINAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde Demokratik Merkez Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Senatör Miguel Uribe Turbay’a 7 Haziran’da gerçekleştirilen silahlı saldırı girişimini kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in “korkunç” olarak adlandırdığı saldırıyla ilgili endişelerini dile getirdiği ve sorumluların hesabını vermesi gerektiğini vurguladığı bildirildi.

URİBE’YE DESTEK MESAJI

Açıklamada, Genel Sekreter Guterres’in, sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından Uribe’ye yönelik Bogota’daki saldırıyı “sert bir dille” kınadığı belirtildi. Uribe’nin tamamen iyileşmesi umulurken, Guterres’in senatörün ailesine ve Kolombiya halkına desteklerini ifade ettiği kaydedildi. Cumhurbaşkanlığı için adayların yarıştığı bir dönemde adaletin ve demokratik bütünlüğün önemine dikkat çekilirken, “Bu kınanacak siyasi şiddet eylemi tam olarak araştırılmalı ve sorumlular adalete teslim edilmeli.” denildi.

SALDIRI GÜVENLİK PLANINI DEVREYE SOKTU

Senatör Miguel Uribe Turbay’a yönelik silahlı saldırı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiği esnada gerçekleşti. Uribe, yapmış olduğu konuşma sırasında silahlı bir saldırıya uğradı. Partilileri tarafından özel bir kliniğe kaldırılan Uribe’nin ağır yaralandığı ve vücuduna 6 kurşunun isabet ettiği belirtildi. Hükümet, Uribe’ye yönelik saldırının ardından Acil Müdahale Planı’nın uygulamaya alındığını açıkladı.