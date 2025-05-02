BMMYK, Mülteciler İçin Güvenlik Tehditleri Var

KÜRESEL YARDIM FONLARI İLE İLGİLİ ENDİŞELER

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, küresel yardım fonu kesintilerinin mültecilerin maruz kaldığı şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığını belirtiyor. Tan, BM Cenevre Ofisi’nde gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Küresel yardım fonları üzerindeki kesintilerin, özellikle yardıma muhtaç ve savunmasız olan mülteciler için kritik öneme sahip desteği kaybettirdiğini ifade etti.

MÜLTECİLERİN GÜVENLİĞİ BÜYÜK RİSK ALTINDA

Tan, “Mültecilerin 3’te 2’si, çoğu maddi açıdan zor durumda olan ülkelerin komşularında güvenlik buluyor. Azalan yardım fonları en çok bu mültecileri ve ev sahibi toplulukları etkiliyor.” dedi. Kronik bir sorun haline gelen yetersiz yardım finansmanı, Sudan, Güney Sudan, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen mültecilere yönelik yardımlarda zaten mevcut zorluklar yaşandığını gösteriyor.

ÇOCUK MÜLTECİLERİ TEHDİT ALTINDA

Tan, 17,4 milyondan fazla mülteci çocuğun şiddet, istismar, sömürü ve insan ticareti gibi risklerle karşılaştığını aktardı. Aynı zamanda bu çocuklar, çocuk evliliği ve silahlı gruplar tarafından işe alınma tehlikesiyle de yüzleşiyor. Küresel yardım fonu kesintilerinin BMMYK’ın yerel ağlarını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken Tan, özellikle acil durumlar için koruma çalışmalarının yürütülmesi konusunda önemli sıkıntılar yaşanabileceğine işaret etti.