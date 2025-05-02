BMMYK, Yardım Kesintilerinin Mültecileri Tehdit Ettiğini Açıkladı

KÜRESEL YARDIM FONLARI KESİNTİLERİNİN ETKİLERİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, küresel yardım fonlarındaki kesintilerin mültecilerin maruz kaldığı şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığını aktarıyor. BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tan, bu kesintilerin dünyanın en çok yardıma muhtaç ve savunmasız bireyleri olan mülteciler için kritik destek sağlama durumunu olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

MÜLTECİLERİN GÜVENLİK DURUMU

Tan, “Mültecilerin 3’te 2’si, çoğu kaynak açısından fakir olan kendi ülkelerinin komşusu olan ülkelerde güvenlik buluyor. Azalan yardım fonları, en fazla bu mültecileri ve ev sahibi toplulukları etkiliyor” dedi. Ayrıca, kronik yetersiz yardım finansmanının daha önce de bir sorun olduğunu ifade eden Tan, Sudan, Güney Sudan, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden gelen mültecilere yönelik yardımlarda, mevcut kesintilerden önce bile ciddi zorluklar yaşandığını vurguladı.

MÜLTECİ ÇOCUKLARIN RİSKLERİ

Tan, “Şiddet, istismar, sömürü, insan ticareti veya ailelerinden ayrılma riski altında olan 17,4 milyondan fazla mülteci çocuk var. Çocuklar ayrıca istismar, çocuk evliliği ve silahlı gruplar tarafından işe alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor” şeklinde konuştu. Küresel yardım fonu kesintilerinin BMMYK’nin yerel ağlarını etkileyebileceğini belirten Tan, özellikle acil durumlarda koruma çalışmaları yürütme kapasitelerinin de azalacağını ifade etti.