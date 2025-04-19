Bmw, A.i Uygulamaları İçin ByteDance İle İşbirliği Yapıyor

BMW’NDEN YENİ İŞBİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Alman otomotiv firması BMW, müşteri hizmetleri ve pazarlama alanında yapay zeka uygulamalarını geliştirmek amacıyla TikTok’un sahibi olan ByteDance ile işbirliğini derinleştiriyor. Bu işbirliğinin temelinde, ByteDance’in bulut hizmet platformu Volcano Engine ile otomotiv pazarlama ekosisteminde yapay zeka kullanımını artırmak yer alıyor. Ana hedefler arasında ise akıllı araba satın alma deneyimini iyileştirmek ve kullanıcılar için hizmet verimliliğini artırmak bulunuyor.

YAPAY ZEKAYI INOVASYONUN TEMELİ HALİNE GETİRMEK

BMW’nin Çin’deki dijital inovasyon merkezi ve bağlı şirketi Lingyue Digital Information Technology Limited, ByteDance’in gelişmiş büyük dil modeli teknolojisini kullanarak BMW’ye özel akıllı pazarlama araçları geliştirecek. BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO’su Sean Green, “Yapay zeka teknolojisini Ar-Ge, üretim, tedarik zinciri, ürünler, hizmetler ve operasyonlar gibi tüm iş alanlarına entegre etme sürecimizi hızlandırıyoruz. ByteDance ile derinleştirdiğimiz bu işbirliği, yapay zeka stratejimizin önemli bir uygulamasını temsil ediyor” diyor. Alman şirket, ayrıca, ülke genelinde yaklaşık 460 yerel tedarikçi ile ortaklıklarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

ÇİN’DE İNOVASYON ORTAMINDA BÜYÜME

BMW, özellikle büyük dil modelleri, üretken yapay zeka ve akıllı ses etkileşimi konularında Çinli ortaklarla işbirliğini hızlandırıyor. Green, “Çin, küresel bir inovasyon merkezi haline geldi. BMW olarak, önde gelen yerel teknoloji ortaklarıyla işbirliği yaparak Ar-Ge ve ortak üretim alanında işbirliği yürütüyor, sistem entegrasyonu uzmanlığımızı bu işbirliklerini geliştirmek için kullanıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu. Mart ayında, BMW, diğer Çinli teknoloji devleriyle işbirliğini artırarak, Neue Klasse modellerine büyük dil modeli yapay zekayı entegre etmek için Alibaba ile ve Çin pazarına yönelik araç içi dijital ekosistem geliştirmek için Huawei ile ortaklık kuracağını duyurmuştu. BMW’nin Beijing, Shanghai, Shenyang ve Nanjing’deki Ar-Ge merkezleri, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ağını oluşturuyor.