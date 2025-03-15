Bmw, Ar-Ge Yatırımlarını Artırdı

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ BMW’NİN YATIRIMLARI

Alman otomobil markası BMW, geçmiş yılın finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, kârında ciddi bir düşüş yaşarken, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarını rekor bir artış ile 9,1 milyar euroya (9,9 milyar ABD doları) çıkardı. Cuma gününde yayımlanan mali rapor, vergi öncesi kârının 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,8 oranında azalarak 11 milyar euroya gerilediğini gösteriyor. Aynı yıl içinde küresel çapta 2,45 milyon araç teslim eden BMW, 2023’e göre hafif bir düşüş yaşadı.

ÇİN PAZARI KRİTİK ÖNEME SAHİP

BMW CEO’su Oliver Zipse, Çin pazarının şirket için kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Zipse, Çin pazarını “son derece dinamik ve rekabetçi” olarak tanımlayarak, “Çin, BMW Grubu için kilit öneme sahip bir pazar olma özelliğini koruyor” ifadesini kullandı. 2024 yılında, tüm BMW araçlarının dörtte birinden fazlasının Çin’de satıldığını vurguladı. Çin, BMW’nin elektrikli araçlar için en güçlü tek pazar haline geldi. Zipse ayrıca, şirketin geçen yıl ilk kez 100.000’den fazla bataryalı elektrikli araç teslim ettiğini belirtti.

YATIRIMLAR VE ÜRETİM GÜÇLENDİRİLMESİ

BMW, elektrikli araç üretiminde güç kazanmak amacıyla yerel tedarikçi ağı içerisinde yüksek voltajlı batarya montaj tesislerini genişletiyor. 2024 yılında, Çin’deki üretim tesisine ek olarak 2,5 milyar euro daha yatırım yapmayı planlayan şirket, bugüne kadar Çin’deki toplam üretim rakamının 6 milyona ulaştığını duyurdu. Çin, şu anda BMW için dünyanın en büyük tekil pazar olmanın yanı sıra, Almanya dışındaki en büyük Ar-Ge ve üretim merkezi konumunda bulunuyor.