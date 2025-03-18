BMW, Huawei İle Dijital Ekosistem Geliştiriyor

BMW VE HUAWEI İŞBİRLİĞİ

Alman otomotiv devlerinden BMW, Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir dijital ekosistem geliştirmek amacıyla Huawei ile ortaklık kuruyor. BMW tarafından yapılan açıklamaya göre, bu işbirliği Huawei’nin Android mimarisinden bağımsız olarak geliştirdiği HarmonyOS NEXT işletim sisteminin derin entegrasyonunu içeriyor. Bu yeni işletim sistemi üzerine inşa edilecek olan BMW’nin dijital anahtarı, kullanıcıların Huawei akıllı telefonlarıyla araçlarının kilidini açmalarına, kilitlemelerine ve araçlarını çalıştırmalarına imkan tanıyacak.

YENİ ELEKTRİKLİ MODELLERE ENTEGRASYON

Aynı zamanda Huawei’nin akıllı karşılıklı bağlantı çözümü ile entegrasyon, 2026 yılından itibaren BMW’nin yerel olarak ürettiği “Neue Klasse” olarak adlandırılan yeni nesil elektrikli araçlarında uygulanmaya başlanacak. BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO’su Sean Green, “Çin’de mobil uygulama kullanıcılarımızın yaklaşık dörtte biri Huawei cihazları kullanıyor. HarmonyOS ekosistemiyle derinlemesine entegrasyon sağlayan BMW, sık kullanım senaryolarında akıllı deneyimleri yükselterek HarmonyOS kullanıcıları için araç içi uygulamaları ve dijital bağlantı hizmetlerini artıracak” şeklinde açıklama yaptı.

SHENYANG ÜRETİM ÜSSÜ

BMW’nin 2010 yılından bu yana Shenyang’daki üretim üssüne yaptığı toplam yatırım, 116 milyar yuana (yaklaşık 16,18 milyar ABD doları) ulaşmış durumda. Bu kent, BMW’nin dünya genelindeki en büyük üretim tesisini barındırıyor.