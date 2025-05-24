BMW Speedtop Hayallerin Gerçeği!

BMW SPEEDTOP: BİR EFSANEYİ TANIMAEK

Zenginlerin malı genellikle dikkat çeker, ancak biz bu dikkat çekiciliği çok severiz. BMW Speedtop gibi bir efsane söz konusu olunca, coşku katlanarak artıyor. Hani sanki bu araç garajımızda duruyormuş gibi, hayalleri süsleyen bir canavarı anlatmanın tadı bir başka. Como Gölü’nde, 2025 Concorso d’Eleganza Villa d’Este’de sahne alacak olan bu özel model, sadece 70 adet üretilecek ve Türkiye’de birçok kişinin rüyalarını süsleyecek.

TASARIMIN GİBİ EŞSİZ BİR PERFORMANS

BMW Speedtop, tam anlamıyla bir “shooting brake” harikası. Coupe’nın zarif hatlarını station wagon’un geniş bagajıyla bir araya getiren tasarım, gerçekten de aşık olunacak bir görünüm sunuyor! Gün batımı kırmızısı ve gümüş grisi tonlarından oluşan renk geçişleri, ışıldayan böbrek ızgaraları ve köpekbalığı burnuyla Speedtop, durduğu yerde bile “Hadi, Boğaz’da turlayalım!” diye haykırıyor. Bu ilham verici güzelliğin kalbindeki motor, BMW’nin en güçlü motoru: 4.4 litrelik çift turbolu V8! M8 Competition’dan alınan bu motor, 617 beygir gücü ve 750 Nm tork sağlıyor. 8 ileri otomatik şanzıman ve xDrive dört çeker sistemi ile, 0’dan 100 km/s’ye sadece 3 saniyeden az bir sürede çıkıyor. Tüm bunlar, hayallerin ötesinde bir performansı müjdeliyor.