Bmw Ve ALICLoud Yapay Zeka Ortaklığı

ALMAN OTOMOBİL ÜRETİCİSİ BMW VE ALİBABA ORTAKLIĞI

Hangzhou’da 27 Mart tarihinde yapılan açıklamaya göre, Alman otomotiv devi BMW, Çinli elektronik ticaret şirketi Alibaba ile genişletilmiş bir stratejik ortaklık kurdu. Bu işbirliği, BMW’nin yeni nesil araçlarında büyük dil modeli yapay zeka teknolojisini entegre etmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, Çin’deki 360 derece kapsamlı yapay zeka stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor ve BMW’nin yapay zeka büyük dil modelleri ve akıllı ses etkileşimi gibi alanlarda Çinli teknoloji şirketleriyle olan iş birliklerini vurguluyor.

YENİ YAPAY ZEKÂ MOTORU GELİŞİYOR

BMW ve Alibaba, Alibaba’nın Qwen büyük dil modelini temel alan bir yapay zeka motoru geliştirmek amacıyla birlikte çalışacak. Bu motor, ilk aşamada BMW’nin araç içi Akıllı Kişisel Asistanı’na entegre edilecek ve 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni nesil akıllı araçların, yani Neue Klasse serisinin bir parçası olarak kullanılacak. BMW Grubu Çin Bölgesi Başkanı ve CEO’su Sean Green, “Alibaba Grubu ile yürüttüğümüz uzun vadeli ortaklığımız, birlikte yaratarak elde edilen ortak büyümenin bir örneğini teşkil ediyor. BMW, yenilenen kazan-kazan hikayemizi yazmak için elektrikli mobilite ve akıllı teknolojiler konusunda Çinli teknoloji ortaklarıyla daha yakın çalışacak” diye belirtti.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZLERİ

BMW’nin en büyük Ar-Ge ağı, Almanya dışında Çin’de bulunuyor ve Beijing, Shanghai, Shenyang ile Nanjing gibi şehirlerde araştırma ve geliştirme merkezleriyle destekleniyor. Alibaba Grubu CEO’su Eddie Wu, “BMW Group ile ortaklığımız, yapay zeka destekli büyük dil modellerinin gelişmiş imalatın ön saflarına yerleştirilmesinde çok önemli bir adıma işaret ediyor. Qwen’in BMW’nin araç içi sistemlerine entegrasyonu da yapay zekanın mobilitede yapabileceği devrimi ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

2015’TEN BERİ DEVAM EDEN İŞBİRLİĞİ

BMW ve Alibaba, 2015 yılından itibaren bulut bilişim, lojistik ve akıllı üretim gibi pek çok alanda işbirliği yapmakta. BMW, ayrıca bu ayın başlarında Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir araç içi dijital ekosistem geliştirmek üzere Çinli teknoloji devi Huawei ile de bir ortaklık kurduğunu duyurdu.