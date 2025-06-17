Bmx Park Şampiyonası Gebze’de Yapıldı

ŞAMPİYONA BÜYÜK HEYECANA SAHNE OLDU

Türkiye’de ilk defa düzenlenen BMX Park Türkiye Şampiyonası, Gebze’de büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organizasyonuyla Gebze’nin ev sahipliğinde yapılan bu şampiyona, Gebze Belediyesi tarafından inşa edilen Kakanj Kaykay Pisti’nde yapıldı. Gebze, bu prestijli etkinlikle Türk BMX tarihine bir ilki kazandırırken, organizasyon kapsamındaki milli takım seçmeleri de dikkate değer oldu. Böylelikle bu etkinlik, sadece bir yarış olmakla kalmayıp, Türk bisiklet sporu açısından da önemli bir adım olarak öne çıktı. Şampiyonanın açılışına ev sahibi olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu ve çok sayıda sporsever katıldı.

MODERN TESİS İLE DİKKAT ÇEKTİ

Kakanj Kaykay Pisti, modern yapısı ve uluslararası standartlara uygun olmasıyla dikkat çekiyor. Bu özellikleriyle Gebze, böyle bir organizasyon için gereken sayılı alanlardan biri haline geldi. İki kaykay pistinin bulunması, Gebze’nin spor altyapısındaki yatırımların somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu organizasyon, hem katılımcılardan hem de sporseverlerden büyük beğeni topladı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ’DEN TEŞEKKÜR

Şampiyona öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, “Gebze’de bulunmaktan ve böylesine bir şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle gençlere yönelik bu tarz sporlara yönelik böyle bir alanı gençlere kazandırmış olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e de Federasyonum adına teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

GENÇLERİN TALEBİNE CEVAP VERİLDİ

Başkan Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Gebze Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. Bu anlamda gayretimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Bugün burada bulunduğumuz kaykay pistimiz, gençlerimizin talepleri doğrultusunda hayata geçirilmiş bir alan. Gençlerimizin daha konforlu ve güvenli bir şekilde bu sporları icra edebilmeleri için Gebze’mize iki adet kaykay pisti kazandırdık. Bir anlamda gençler istedi, biz yaptık. Federasyonumuzun Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu şampiyonayı da Gebze’de yapmak istemeleri bizleri oldukça memnun etti. Ben bütün katılımcılara şimdiden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

GEBZE’DEN BAŞARI GELDİ

Şampiyona kapsamında 3 farklı kategoride mücadele eden sporcular arasında Gebze’den iki sporcu dikkat çekti. Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcular arasında Yıldız Erkekler kategorisinde Gebze’den Rafet Efe Vatansever birinci oldu. Ayrıca Genç Erkekler Kategorisinde ikinci olan Mert Efe Kul da Gebze’den geldi. Sporcular, antrenman yapabilecekleri kaliteli bir park olmasının önemli bir katkı sağladığını belirtti.

ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Şampiyonanın milli takım seçmeleri düzeyindeki bir organizasyon olması, etkinliğin önemini artırıyor. Dereceye giren sporcular, Milli Takım için önemli bir adım atmış oldu. Dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sporculara başarılarının devamını diledi. Elit Erkekler Kategorisinde birinci olan İsmail Emre Dalgıç, ikinci Evren Altuğ Cevdet, üçüncü Murat Aydemir oldu. Genç Erkeklerde birinci Tuna Özdemir, ikinci Mert Efe Kul, üçüncü Demir Yüksek, Yıldız Erkeklerde ise birinci Rafet Efe Vatansever, ikinci Barış Hatip ve üçüncü Bora Tuğan yarışmayı tamamladı.