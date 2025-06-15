BMX Park Türkiye Şampiyonası Düzenlendi

BMX PARK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI KOCATEPE’DE YAPILDI

BMX Park Türkiye Şampiyonası, Kocaeli’de gerçekleşti. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gebze Belediyesi iş birliğiyle Gebze BMX Parkuru’nda düzenlenen organizasyona 12 ilden 30 sporcu katıldı. Yarışmalar yıldız, genç ve elit kategorilerinde yapıldı. Elit kategorisinde birinci İsmail Emre Dalgıç, ikinci Evren Altuğ Cevdet ve üçüncü Murat Aydemir oldu. Gençlerde birinciliği Tuna Özdemir, ikinciliği Mert Efe Kul ve üçüncülüğü Demir Yüksek elde etti. Yıldız kategorisinde ise Rafet Efe Vatansever birinci, Barış Hatip ikinci ve Bora Tuğan üçüncü oldu.

TÜRKİYE’DE İLK DEFA DÜZENLENEN BİR ETKİNLİK

Türkiye Bisiklet Federasyonu Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurul Başkanı Mustafa Kocaman, yaptığı açıklamada, BMX dalında ilk defa Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini ifade etti. Kocaman, “BMX Park Türkiye Şampiyonası daha önce yapılan bir etkinlik değildi. Başkanımızın talimatlarıyla ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir etkinliğimiz.” dedi. Organizasyonda 12 ilden 30 sporcunun yarıştığını belirten Kocaman, dereceye giren sporcuların milli takıma seçileceğini vurguladı.

MİLLİ TAKIM KAMPI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Kocaman, milli takıma seçilen sporcularla birlikte kamp sürecinin başlayacağını ifade ederek, “Bu kamplarla yurt dışında ülkemizi gururla temsil edeceğimiz ekip oluşturacağız. Branş olimpik bir dal. Burada da başarılı olacağımıza inanıyorum. Çok güçlü sporcularımız var.” diye konuştu. Organizasyon sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri, düzenlenen törenle takdim edildi.