Bnb Odağı Artan Kurumsal Strateji

BNB ODAKLI YAKLAŞIMLARIN ÖNEMİ

Kurumsal kripto hazine stratejileri içinde BNB odaklı yaklaşımlar giderek kendini gösteriyor. CEA Industries’in sistematik BNB biriktirme stratejisi, geleneksel Bitcoin ve Ethereum merkezli hazinelerden farklılaşarak tek varlık odaklı kurumsal yatırım modelinin etkileyici bir örneğini oluşturuyor. Şirket, 2025 sonuna kadar 1,4 milyon BNB hedefliyor. Bu hedef, mevcut piyasa değeriyle yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırım büyüklüğünü ortaya koyuyor.

ŞİRKETİN STRATEJİSİNDEKİ DEĞİŞİM

Temmuz ayında Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan CEA Industries, birincil odağını BNB hazinesi oluşturmaya kaydırdığını duyurdu. Bu radikal dönüşümle şirket, hisse senedi kodunu VAPE’den BNC’ye değiştirdi. En son gerçekleştirdiği satın alma, firmanın geçen ay edindiği 160 milyon dolar değerindeki BNB’nin üzerine eklenerek toplam portföyünü yaklaşık 330 milyon dolar değerinde 388.888 BNB’ye yükseltti. Bu durum, şirketi dünyanın en büyük kurumsal BNB hazine sahibi konumunda tutuyor.

GELECEK HEDEFLERİ VE CEO’NUN AÇIKLAMALARI

Firma, 2025 sonuna kadar toplam BNB arzının yüzde 1’ini satın almayı planlıyor. Bu hedef gerçekleşirse, rezervi BNB fiyat sayfasına göre mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,2 milyar dolar değerine, kabaca 1,4 milyon BNB’ye ulaşacak. CEA Industries CEO’su David Namdar, “BNB’yi büyük ve yeterince tanınmamış potansiyele sahip en cazip dijital varlık olarak görüyoruz.” ifadesini kullanıyor. Hedeflerine ilişkin ise, “Her satın alma inancımızı güçlendiriyor, satın alımlarımızı artırıyor ve tüm BNB arzının yüzde 1’ine sahip olma cesur hedefimize doğru hızlandırıyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, hazine stratejisini desteklemek amacıyla 10X Capital ve Changpeng Zhao’nun YZi Labs liderliğinde 500 milyon dolarlık özel yerleştirmeyi tamamladılar. Bu güçlü finansal destek, şirketin BNB birikimi konusundaki kararlılığını gözler önüne seriyor.