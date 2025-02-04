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Ekonomi

BNP Paribas Kısa Vadeli Tahvil Satışı Yaptı

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ENFLASYON BEKLENTİLERİNİN YÜKSELİŞİ

Ocak ayı enflasyon verileri, yabancı finansal kuruluşlarda enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. BNP Paribas, bu gelişme sonrası kısa vadeli tahvillere yönelik çıkış yaptı. Bloomberg’in haberine göre, BNP Paribas stratejistleri, Türk tahvillerindeki son dönemlerdeki ralliyi durdurma potansiyeli taşıyan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Ocak enflasyonu nedeniyle tahvillere yönelik kâr realizasyonu gerçekleştirdi.

TÜRK TAHVİLLERİNE OLAN TALEP

BNP Paribas stratejistlerinden Burak Başkurt’un da aralarında bulunduğu uzmanlar, yayımladıkları notlarda son iki ayda Türk tahvillerinin önemli ölçüde değer kazandığına dikkat çekti. Ocak ayındaki yüksek yabancı talebi, Şubat ve Mart ayları için sınırlı ihraç projeksiyonları ve yerel fonların devam eden talepleri, bu rallinin arkasındaki temel unsurlar olarak belirtti. Notta, yukarı yönlü Ocak ayı enflasyonunu takiben, stratejistler önümüzdeki aylarda enflasyonun gidişatına ilişkin görünüm netleşene kadar piyasanın mevcut seviyeler etrafında istikrar kazanmasını öngördü.


İşlemde toplam getiri yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Ayrıca, 2 yıllık tahviller için alım tavsiyesinde bulunan stratejistler, Mayıs ayına yönelik işlem tavsiyelerini de açıkladı. Enflasyon verilerinin açıklandığı Pazartesi günü, iki yıllık tahvil getirileri 50 baz puanın üzerinde artışla yüzde 38,7 seviyesine ulaştı.

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