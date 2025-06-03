BNTX Ve BMY, 11 Milyar Dolar Anlaşması

ORTAK GÜÇLENDİRME ANLAŞMASI

BioNTech SE ve Bristol Myers Squibb, 2 Haziran 2025 tarihinde, BioNTech’in araştırma aşamasındaki bispesifik antikor ilacı BNT327’nin küresel çapta ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu anlaşma, kanser tedavisinde yeni bir standart oluşturma hedefi doğrultusunda BNT327’nin geliştirme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

FINANSAL DETAYLAR

Anlaşmanın finansal detaylarına göre, BMS, BioNTech’e 1,5 milyar dolar ön ödeme yapacak. Ayrıca, 2028 yılına kadar 2 milyar dolar tutarında garantili yıllık ödemeler ve geliştirme, düzenleyici onay ve ticari başarılara bağlı olarak 7,6 milyar dolara kadar ek ödemelerle toplamda 11,1 milyar dolarlık bir ödeme öngörülüyor. Şirketler, geliştirme ve üretim maliyetlerini eşit olarak paylaşacak ve ilaç piyasaya sürüldüğünde kâr/zararı da eşit şekilde bölecek.

İLACIN HEDEFİ

BNT327, PD-L1 ve VEGF-A proteinlerini hedefleyen bir bispesifik antikor olup, bağışıklık sistemini güçlendirerek kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlıyor. Şu anda küçük hücreli akciğer kanseri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve üçlü negatif meme kanseri gibi çeşitli solid tümör türlerinde Faz 3 klinik denemelerde test ediliyor. Bugüne kadar 1.000’den fazla hasta BNT327 ile tedavi edildi.

YETKİLİLERİN GÖRÜŞLERİ

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin, “BNT327, tek mekanizmalı bağışıklık kontrol noktası inhibitörlerini aşarak birden fazla solid tümörde yeni bir tedavi standardı oluşturma potansiyeline sahip. BMS ile işbirliğimiz, bu ilacın geliştirilmesini hızlandırarak potansiyelini tam anlamıyla hayata geçirecek” ifadelerini kullandı. BMS CEO’su Christopher Boerner ise, “BNT327, solid tümör hastalarının tedavi standartlarını dönüştürme potansiyeline sahip bir varlık. BMS’nin immüno-onkoloji alanındaki deneyimiyle bu ilacı hızla piyasaya sürmeyi hedefliyoruz” dedi.

KANSER İLAÇ STRATEJİSİ

BioNTech, mRNA teknolojisi ile Pfizer işbirliğinde geliştirdiği Covid-19 aşısı ile küresel çapta dikkat çekti. Şirket, 2021’de bu aşıdan yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etti. Covid-19 sonrası kanser tedavisine yönelen BioNTech, ilk kanser ilacını 2026 yılında piyasaya sürmeyi düşünüyor. BNT327, bu stratejinin temeli konumunda.

HİSSE SENEDİ PERFORMANSI

Anlaşmanın açıklanmasının ardından BioNTech’in hisseleri, 2 Haziran 2025’te erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 değer kazanarak 114,75 dolara yükseldi. BioNTech’in hisse fiyatı gün içinde 115,99 dolara kadar çıktı ve güncel fiyat 113,10 dolarda seyrediyor. BMS hisseleri ise aynı tarihte yüzde 1’den az bir düşüş yaşadı ve 48,28 dolarda işlem gördü.